Mercato - PSG : Cette sortie inquiétante sur l’avenir de Mbappe...

Publié le 26 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé a récemment reconnu être pleine réflexion pour son avenir, Mickaël Landreau juge le discours de l'attaquant du PSG par particulièrement rassurant.

Après la belle victoire du PSG contre Montpellier vendredi soir (4-0), Kylian Mbappé en a profité pour enfin sortir du silence au sujet de son avenir alors que son contrat s'achève en juin 2022. « On discute avec le club, pour trouver un projet. J’ai dit que j’étais en réflexion aussi parce que si je signe, c’est pour m’investir sur le long terme au PSG. Je suis très heureux ici, j’ai toujours été très heureux. Les supporters, le club, ils m’ont toujours aidé. Rien que pour ça déjà, je serai toujours reconnaissant envers le club. Mais voilà, je veux réfléchir sur ce que je veux faire ces prochaines années, où je veux être, et c’est comme ça que ma réflexion se tourne », confiait-il au micro de Téléfoot La Chaîne . Une sortie parfaitement maîtrisée comme l'analyse Mickaël Landreau.

«Il n’y a rien de rassurant»