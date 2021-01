Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Danilo Pereira sur son intégration !

Publié le 25 janvier 2021 à 22h45 par T.M.

Dans les dernières heures du mercato estival, Danilo Pereira a rejoint le PSG, prêté avec option d’achat par Porto. Quasiment 4 mois après son arrivée, le Portugais a fait le point sur son intégration.

Depuis le départ à la retraite de Thiago Motta, le PSG n’a jamais retrouvé une vraie sentinelle, capable d’évoluer devant la défense. Un problème que Leonardo pensait avoir résolu lors du dernier mercato estival en allant chercher Danilo Pereira au FC Porto. Prêté par le club portugais, le milieu de terrain était donc censé apporter beaucoup dans l’entrejeu, sans que Thomas Tuchel l’a utilisé… en défense centrale. Alors que ce repositionnement a fait énormément parler, Danilo Pereira a tout de même dépanné à ce poste. D’ailleurs, avec Mauricio Pochettino, ce changement de poste pourrait enfin être terminé. Une bonne nouvelle pour l’international lusitanien très à l’aise dans la capitale.

« Je me suis très bien intégré »