Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour Edin Dzeko...

Publié le 25 janvier 2021 à 23h45 par A.C.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Edin Dzeko semble bien poussé vers la sortie du côté de l’AS Roma.

A 34 ans, Edin Dzeko reste une option intéressante. Cet été déjà, il a éveillé la convoitise de la Juventus ou encore de l’Inter, qui ont finalement fait d’autres choix. Plus récemment, il a été lié au Paris Saint-Germain, où Leonardo chercherait un remplaçant à Moise Kean, qui pourrait bien partir à la fin de son prêt. L’AS Roma semble d’ailleurs attendre un signe de la part du PSG, puisqu’en Italie on assure que la rupture serait totalement avec l’entraineur Paulo Fonseca. Les deux hommes auraient en effet eu une vive altercation tout récemment.

Des jours comptés pour Dzeko ?