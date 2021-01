Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola et Ancelotti pourraient jouer un sale coup à Leonardo !

Publié le 25 janvier 2021 à 16h15 par A.D.

Sur le départ à l'AS Rome, Edin Dzeko aurait une multitude de pistes pour son avenir. En plus du PSG, de la Juventus, de l'Inter, du Real Madrid ou encore du FC Barcelone, Manchester City et Everton voudraient également tenter leurs chances pour le buteur bosnien de 34 ans.

En froid avec Paulo Fonseca, Edin Dzeko pourrait très vite faire ses valises et quitter l'AS Rome. Dans l'obligation de choisir entre son entraineur et son numéro 9, les Giallorossi auraient décidé de placer Edin Dzeko sur le marché. Toujours très performant malgré ses 34 ans, l'international bosnien aurait un grand nombre de prétendants. Selon les dernières informations de Calciomercato.it , Edin Dzeko serait dans le viseur du PSG, de la Juventus et de l'Inter. Mais ce ne serait pas tout, puisque d'après Il Messaggero , le Real Madrid et le FC Barcelone seraient également à l'affût. Apprécié en France, en Italie et en Espagne, Edin Dzeko aurait également la cote en Angleterre.

Des approches de Guardiola et Ancelotti pour Dzeko ?