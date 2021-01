Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est en grand danger pour Eriksen !

Publié le 25 janvier 2021 à 10h15 par La rédaction

Alors que le PSG songerait à Edin Dzeko, le dossier pourrait être compris par la possibilité d'un échange entre l'AS Roma et l'Inter incluant Christian Eriksen, aussi ciblé par le club parisien. Et même si les Nerazzurri seraient réticents, le directeur sportif de la Roma penserait pouvoir convaincre le Danois.

En conflit avec son entraîneur Paulo Fonseca, Edin Dzeko serait sur le départ. Et tandis que le PSG est annoncé comme étant intéressé par la perspective de s'attacher les services du joueur de l'AS Roma pour succéder à Moise Kean, qui pourrait retourner à Everton en juin prochain, Leonardo ne serait pas seul sur le dossier. En effet, l'AS Roma envisagerait une option qui pourrait empêcher le PSG d'arriver à ses fins dans ce dossier, mais également dans un autre de ses feuilletons. À en croire La Gazzetta dello Sport , le club romain étudierait un possible échange entre Edin Dzeko et Christian Eriksen avec l'Inter, le Danois qui est également dans le viseur du PSG comme le10sport.com vous l'a révélé, même si la priorité de Mauricio Pochettino est Dele Alli. Et bien que l'Inter ne serait pas convaincue par un tel échange pour l'instant, l'AS Roma serait certaine de pouvoir trouver un accord.

L'AS Rome voudrait convaincre Eriksen !