Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour Eriksen !

Publié le 25 janvier 2021 à 23h15 par A.C.

Annoncé plusieurs fois dans le viseur du PSG ces derniers mois, Christian Eriksen pourrait beaucoup faire parler de lui en cette fin de mercato.

En décembre, l’Inter clamait haut et fort vouloir vendre Christian Eriksen, lançant ainsi un appel clair au Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore à Tottenham et Arsenal. Pourtant, plus d’un mois après, rien n’a bougé. Eriksen est toujours à l’Inter et Antonio Conte serait même sur le point de se résigner et d’enfin le prendre en compte. Pourtant, Eriksen aurait pu retrouver son ancien club de Tottenham, déclenchant ainsi un effet domino qui enverrait Dele Alli au PSG.

Eriksen, un retour en Premier League ?