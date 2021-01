Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une option s’envole pour Jordan Amavi !

Publié le 25 janvier 2021 à 21h10 par A.C.

En fin de contrat avec l’OM, Jordan Amavi pourrait bien quitter le club avant la fin du mercato hivernal.

On pourrait bien ne plus voir Jordan Amavi sous le maillot de l’Olympique de Marseille, au cours des prochaines mois. Le latéral gauche est en fin de contrat et Jacques-Henri Eyraud lui aurait lancé un ultimatum selon RMC Sport : soit Amavi prolonge, soit il est invité à se trouver un nouveau club cet hiver. Pour The Telegraph , me choix d’Amavi irait vers un départ. Il ne se verrait pas poursuivre sa carrière à l’OM et aimerait bien retrouver la Premier League. Mais en Italie, plusieurs clubs semblent également intéressés, comme le Napoli et le Milan AC.

Le Milan AC aurait déjà oublié Amavi