Mercato - OM : Une piste prestigieuse pour Amavi ? La réponse !

Publié le 24 janvier 2021 à 7h00 par A.C.

En fin de contrat, Jordan Amavi pourrait quitter l’Olympique de Marseille au cours des prochains mois.

Jacques-Henri Eyraud a tapé du poing sur la table. Le président de l’Olympique de Marseille a poussé un coup de gueule après la défaite face au Nîmes Olympique (1-2), prenant notamment à partie Florian Thauvin et Jordan Amavi, dont les contrats se terminent dans seulement quelques mois. The Telegraph a annoncé que le latéral gauche ne souhaiterait pas poursuivre sa carrière à l’OM. Il souhaiterait partir dès ce mercato hivernal et le média britannique assure qu’il aurait la nostalgie de la Premier League.

Amavi, pas vraiment une piste pour le Milan AC