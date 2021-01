Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de tonnerre pour l’avenir de Jordan Amavi ?

Publié le 21 janvier 2021 à 14h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Jordan Amavi aurait refusé la prolongation formulée par sa direction et envisagerait de claquer la porte dès cet hiver.

« Il y a plusieurs envies. Je suis très bien à Marseille. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, je ne sais pas vraiment. Peut-être que je ne serai plus ici. On va voir comment tout cela avance », indiquait récemment Jordan Amavi dans un entretien accordé à France Football, se montrant donc relativement épanoui à l’OM malgré un contrat qui court jusqu’en juin prochain. Et pourtant, en coulisses, le latéral gauche français aurait pris une décision fracassante qui pourrait totalement relancer son avenir avant la fin du mercato.

Amavi viserait un départ cet hiver