Mercato - OM : La grosse annonce de Jordan Amavi sur son avenir !

Publié le 11 janvier 2021 à 18h15 par Th.B.

Alors qu’une prolongation semble être dans les tuyaux puisque l’OM serait passé à l’offensive, Jordan Amavi ne s’est pas engagé à poursuivre son aventure à Marseille.

Contractuellement lié à l’OM jusqu’en juin prochain, Jordan Amavi pourrait se laisser tenter par une nouvelle expérience à la fin de la saison. D’autant plus que certaines formations de Premier League se pencheraient sur sa situation comme Téléfoot La Chaîne l’a confié dimanche soir. Dans ses colonnes du jour, La Provence a confirmé la tendance selon laquelle l’OM aurait formulé une offre de contrat juste avant la trêve hivernale. Conserver le latéral gauche français serait une priorité compte tenu de la difficulté de trouver un joueur de son niveau à faible coût sur le marché. Mais qu’en pense le principal intéressé ?

«On ne sait pas de quoi demain est fait, peut-être que je ne serai plus ici»