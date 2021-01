Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes s'enflamme pour l'arrivée de Pochettino !

Publié le 25 janvier 2021 à 19h45 par A.D.

Pour remplacer Thomas Tuchel, remercié, le PSG a décidé de miser sur Mauricio Pochettino. Un choix totalement validé par Leandro Paredes.

Malgré une saison 2019-2020 presque parfaite - quatre titres nationaux et une finale de Ligue des Champions - Thomas Tuchel a été évincé pendant la trêve hivernale. Pour sa succession, la direction du PSG a opté pour Mauricio Pochettino. Compatriote du technicien argentin, Leandro Paredes l'a déjà adopté. Lors d'un entretien accordé au Corriere dello Sport , le milieu de terrain du PSG a fait passer un message fort sur l'arrivée de Mauricio Pochettino.

«Avoir un entraîneur de la même nationalité aide»