PSG : Neymar, Mbappé... Pochettino interpelle ses stars !

Publié le 23 janvier 2021 à 16h15 par A.M.

Bien décidé à aligner son quatuor offensif, Mauricio Pochettino attend toutefois que ses stars fassent les efforts défensifs nécessaires pour garantir l'équilibre de son équipe.

Comme Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino va être confronté à un dilemme pour aligner son onze de départ. En effet, la tentation de faire jouer Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi ensembles est très forte. Mais dans le même temps, il faut être capable de trouver un équilibre afin que l'équipe de ne soit pas coupée en deux. Un dilemme tactique récurrent au PSG depuis l'arrivée de Neymar et Kylian Mbappé en 2017, auquel Unai Emery et Thomas Tuchel ont été confrontés. Mauricio Pochettino va également devoir trouver une solution. Et pour cela, le technicien argentin attend une implication défensive exemplaire de ses attaquants. Pour le moment, son message semble être écouté compte tenu des efforts fournis par Neymar notamment.

«L’équilibre offensif/défensif est important pour toute équipe»