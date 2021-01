Foot - PSG

PSG : Neymar envoie un message très fort à Kylian Mbappé !

Publié le 23 janvier 2021 à 11h10 par D.M.

Kylian Mbappé et Neymar ont réalisé une bonne prestation face à Montpellier ce vendredi. Après la rencontre, le Brésilien a remercié d'ailleurs son coéquipier, qui lui a délivré une passe décisive.

Kylian Mbappé a réussi à faire taire les critiques ce vendredi. Titularisé par Mauricio Pochettino face à Montpellier (victoire 4-0), l’attaquant français a réalisé une très bonne partie, inscrivant un doublé et délivrant une passe décisive à Neymar. Après la rencontre, Kylian Mbappé est revenu sur ses dernières semaines compliquées sur les terrains : « La vérité est que je n’étais pas bon. Plein de critiques étaient justifiées. C’est normal : quand vous habituez les gens à marquer, le jour où vous ne marquez plus, les gens s’interrogent. Je connais aussi mon pays mieux que personne, je connais la mentalité des gens ici et je savais que c’était un passage qui allait se produire. Il faut juste se réfugier dans le travail. On continue à aider nos coéquipiers à marquer et à gagner des matchs ! ».

« C’était important aussi pour lui de marquer et de retrouver la confiance »