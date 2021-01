Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare une offre légendaire pour Kylian Mbappé !

Publié le 26 janvier 2021 à 10h45 par B.C. mis à jour le 26 janvier 2021 à 11h01

Conscient des envies de départ de son attaquant, le PSG serait disposé à proposer un nouveau contrat colossal à Kylian Mbappé pour le convaincre de rester dans la capitale française.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé reste dans le flou pour son avenir. Après la victoire parisienne contre Montpellier (4-0) ce vendredi soir, le Bondynois a d’ailleurs pris la parole pour indiquer que rien n’était encore décidé : « J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion », a confié Kylian Mbappé. Le Real Madrid reste à l’affût et espère enfin parvenir à ses fins l’été prochain, et au PSG, on s’inquiéterait de l’issue de ce dossier.

120M€ offerts à Kylian Mbappé sur quatre ans ?