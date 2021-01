Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG Un compatriote de Neymar déterminant pour le Real Madrid avec Mbappé ?

Publié le 26 janvier 2021 à 7h45 par D.M.

En difficulté financière, le Real Madrid pourrait proposer un échange au PSG pour tenter de s’offrir Kylian Mbappé à l’intersaison. Sur les tablettes de Leonardo depuis plusieurs mois, Vinicius Jr pourrait intégrer l’opération selon la presse espagnole.

« Je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion » a déclaré ce vendredi Kylian Mbappé au micro de Téléfoot la chaîne. Lié au PSG jusqu’en 2022, l’attaquant français ne sait pas dans quel club il évoluera la saison prochaine. Leonardo aurait entamé des discussions avec l’entourage du joueur afin d’évoquer une prolongation de contrat, mais Kylian Mbappé ne resterait pas insensible aux appels du Real Madrid. Selon la presse espagnole, la formation entraînée par Zinédine Zidane voudrait mettre la main sur le champion du monde à l’intersaison, mais elle n’aurait pas les moyens financiers pour passer à l’action.

Un échange Vinicius-Mbappé ?