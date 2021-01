Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible confidence du Real Madrid sur Kylian Mbappé !

Publié le 25 janvier 2021 à 19h15 par T.M.

Aujourd’hui au PSG, Kylian Mbappé est encore très loin du Real Madrid. Et visiblement, même au sein de la Casa Blanca on commencerait à afficher un certain pessimisme.

Cela fait maintenant plusieurs mois qu’il est annoncé que le Real Madrid prépare une offensive astronomique pour s’offrir Kylian Mbappé. Toutefois, pour y arriver et réussir à convaincre le PSG de lâcher son joyau, il faut de l’argent, beaucoup d’argent. Selon les derniers échos en provenance d’Espagne, l’opération Mbappé pourrait se chiffrer à 160M€, ce à quoi il faudra ajouter le gros salaire de l’international français. La Casa Blanca devra donc avoir les reins solides pour assumer une telle opération, ce qu’elle n’aurait pas actuellement. En effet, comme l’a révélé ABC , les Merengue n’auraient actuellement pas les moyens de réaliser un tel transfert pour Kylian Mbappé. Le dossier prend du plomb dans l’aile et les dernières nouvelles ne devraient pas rassurer les fans madrilènes.

Le Real Madrid calme l’euphorie