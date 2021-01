Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, le Real Madrid tente de résoudre un gros problème !

Publié le 25 janvier 2021 à 13h30 par T.M.

Pour le Real Madrid, l’arrivée de Kylian Mbappé pourrait finalement se compliquer en raison de l’aspect financier de cette opération. Néanmoins, la Casa Blanca ne perdrait pas espoir, cherchant un plan pour recruter l’attaquant du PSG durant le prochain mercato estival.

Ces derniers jours, le dossier Kylian Mbappé a connu certaines avancées. Tout d’abord, le joueur du PSG est enfin sorti du silence concernant sa situation. Alors que les interrogations étaient nombreuses concernant le Français, il s’est enfin expliqué. Et devant les médias, Kylian Mbappé a assuré être en pleine réflexion concernant son avenir : « Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion ». Prolonger ou partir ? Telle serait ainsi la question à laquelle tente de répondre actuellement Mbappé. Et pour cela, il doit avoir tous les éléments en main pour prendre une décision. Ce dimanche, L’Equipe expliquait que le joueur de 22 ans avait posé ses conditions au PSG, réclamant notamment des garanties sportives pour évoluer dans une équipe qui gagne à l’avenir. Mais dans cette équipe, il faut aussi prendre en compte le Real Madrid. En effet, la Casa Blanca est annoncée comme la future destination de Kylian Mbappé. Toutefois, ce lundi, la presse espagnole ne donne pas vraiment des bonnes nouvelles concernant une future arrivée du champion du monde chez les Merengue dans les prochains mois.

Un problème colossal à résoudre ?