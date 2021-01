Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une grosse bombe sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 25 janvier 2021 à 11h10 par T.M.

Ce n’est clairement plus un secret, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. Et si l’arrivée de l’attaquant du PSG chez les Merengue est attendue par beaucoup pour l’été 2021, cela pourrait être très compliqué.

Entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, les chemins sont appelés à se croiser. D’ailleurs, la question ne serait même pas si le club espagnol recrutera l’attaquant du PSG, mais plutôt quand il viendra. Cela fait ainsi plusieurs mois que le feuilleton Mbappé déchaine les médias, notamment en Espagne. Et alors que le Real Madrid a dû revoir ses plans l’été dernier à cause du contexte sanitaire, l’offensive serait attendue pour le prochain mercato estival. Dans quelques mois, Florentino Pérez pourrait donc tout faire pour recruter enfin Kylian Mbappé. Mais encore une fois, l’aspect économique pourrait être un frein aux ambitions du Real Madrid.

Le Real Madrid n’a pas assez d’argent !