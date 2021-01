Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux grandes stars ciblées pour la succession de Kylian Mbappé ?

Publié le 25 janvier 2021 à 8h45 par A.D.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG cet été s'il ne prolonge pas très rapidement. Pour pallier le possible départ de son numéro 7, Leonardo envisagerait de se jeter sur Romelu Lukaku et Erling Braut Haaland.

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait être vendu lors du prochain mercato estival pour ne pas être cédé gratuitement dans un an, à moins qu'il ne paraphe très vite un nouveau contrat. Interrogé sur son avenir après le carton face à Montpellier ce vendredi (4-0), le numéro 7 du PSG a entretenu le suspens. « Oui bien sûr ça discute. J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion » , a expliqué Kylian Mbappé. Alors qu'il pourrait perdre son attaquant français, Leonardo ne resterait pas les bras croisés et se préparerait déjà à un possible départ.

Haaland et Lukaku pour oublier un départ de Mbappé ?