Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur la réflexion de Kylian Mbappé !

Publié le 25 janvier 2021 à 12h10 par T.M.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé se pose de nombreuses questions concernant son avenir, que ce soit au PSG ou ailleurs et notamment au Real Madrid. Et à ce sujet, la presse espagnole en dit d’ailleurs un peu plus.

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive face à Montpellier, Kylian Mbappé a retrouvé le sourire après des dernières prestations compliquées. Néanmoins, après ce match, on a surtout parlé de l’avenir de l’attaquant du PSG. En effet, le Français s’est présenté devant les médias pour faire un point sur sa situation très floue. Alors prolongera, ne prolongera pas ? Devant les journalistes, Mbappé a expliqué être en pleine réflexion car la décision à prendre sera très importante : « J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion ».

Mbappé attend le Real Madrid !