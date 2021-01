Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une tendance se dessine pour le recrutement de Puel !

Publié le 26 janvier 2021 à 7h00 par D.M.

Toujours à la recherche d’un attaquant et un défenseur central pour renforcer l’effectif de Claude Puel, les dirigeants de l'ASSE pourraient envisager des transactions à faible coût.

L’ASSE multiplie les échecs lors de ce mercato hivernal. A la recherche d’un attaquant et d’un défenseur central, les dirigeants stéphanois auraient activé plusieurs pistes durant ce mois de janvier, mais mis à part Boubacar Fall, aucun renfort n’a pris la direction du Forez. Comme indiqué par le 10Sport.com le 25 janvier, l’ASSE s’active pour mettre la main sur l'avant-centre égyptien Mostafa Mohamed (FC Zamalek) et a même demandé un prêt bancaire de 2M€ pour tenter de finaliser ce deal. Concernant le secteur défensif, Foot Mercato annonce que les Verts auraient coché les noms d’Axel Bamba (Paris FC) et de Simon Déli (Club Brugge).

L’ASSE, en difficulté financière, cherche des opportunités sur le marché