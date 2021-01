Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : «Le coup du siècle» en préparation pour Longoria ?

Publié le 26 janvier 2021 à 6h45 par T.M.

Dans cette fin de mercato hivernal, Pablo Longoria a passé la seconde, s’activant pour les départs, mais aussi pour des arrivées. Et alors qu’un intérêt pour Thiago Almada a été annoncé, l’OM pourrait frappé très fort avec la pépite argentine.

Avec le départ imminent de Morgan Sanson à Aston Villa, Pablo Longoria se serait lancé en quête d’un remplaçant au Français au milieu de terrain. Pour cela, le « Head of Football » de l’OM chercherait un profil offensif et plusieurs idées auraient déjà germé dans son esprit. Ces derniers jours, un intérêt pour Amine Harit (Schalke 04) a été évoqué, de même que pour la pépite argentine, Thiago Almada. A 19 ans, ce dernier évolue actuellement du côté du Vélez Sarsfield. Et pour Longoria, recruter Almada a tout du très gros coup.

« Ce serait énorme pour l’OM »