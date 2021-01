Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette terrible annonce de Puel sur le recrutement hivernal !

Publié le 25 janvier 2021 à 10h00 par H.G.

Tandis que l’AS Saint-Etienne s’est lourdement inclinée 5-0 face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir au stade Geoffroy-Guichard, Claude Puel a dressé un triste constat sur le mercato hivernal des Verts.

C’est une soirée et un derby à oublier pour l’ASSE. En effet, l’équipe entrainée par Claude Puel a tout simplement été balayée par l’OL à domicile sur le score de 5-0. Les Verts se sont montrés très en-dessous du niveau affiché par leur grand rival et n’ont jamais vraiment été en mesure de leur poser des difficultés avec leur équipe largement remaniée. Cependant, malgré ce remaniement d’effectif causé par la pandémie de Covid-19, cette défaite vient aussi souligner les largesses de l’effectif de l’ASSE cette saison. De ce fait, les pensionnaires du stade Geoffroy-Guichard se sont montrés actifs cet hiver afin de tenter de recruter. Comme le10sport.com vous l'a révélé, Claude Puel souhaitait recruter Mostafa Mohamed afin de renforcer son secteur offensif, Adrian Grbic serait étudié en alternative puisque la piste menant à l'attaquant de Zamalek a pris du plomb dans l'aile, tandis que Jean-Clair Todibo serait également ciblé pour renforcer la charnière centrale de l’écurie du Forez.

« On n'est malheureusement pas assez attractifs"