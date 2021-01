Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel relance le feuilleton Mostafa Mohamed !

Publié le 24 janvier 2021 à 11h30 par Dan Marciano

L’ASSE espèrerait toujours recruter Mostafa Mohamed lors de mercato hivernal. Claude Puel et Jean-Luc Buisine auraient repris en main ce dossier et négocieraient avec le FC Zamalek au sujet d’un transfert de l’attaquant égyptien.

Comme annoncé par le 10 Sport le 28 décembre, l'ASSE a ciblé Mostafa Mohamed pour renforcer le secteur offensif. Mais ce feuilleton semblait avoir connu son épilogue le 15 janvier dernier. Ce jour-là, le FC Zamalek avait publié un communiqué dans lequel il annonce l’arrêt des négociations avec les Verts au sujet du transfert de l’attaquant : « Le club de Zamalek annonce l'annulation définitive des négociations concernant le transfert du joueur, Mostafa Mohamed au club français de Saint-Etienne, par respect pour l'institution, ainsi que ses nombreux supporters partout dans le monde qui n'acceptent pas de telles manières, qui contredisent nos valeurs et nos principes. » Une annonce qui avait fait suite à la sortie médiatique de Roland Romeyer. Le président du directoire de l’ASSE avait annoncé que des personnes au sein du FC Zamalek avaient tenté de tenter de toucher des commissions. Ce dossier Mohamed semblait avoir pris du plomb dans l’aile, mais ces derniers jours, certains médias ont annoncé que l’ASSE n’avait pas perdu de vue le joueur de 23 ans et aurait bien l’intention de revenir à la charge.

Puel et Buisine ont repris en main le dossier Mohamed

Football365 Afrique indiquait il y a quelques jours que les discussions avaient repris entre l’ASSE et le FC Zamalek au sujet de Mostafa Mohamed. Une information confirmée ce dimanche par Peuple-Vert , qui apporte des précisions sur les négociations en cours. Selon le média, Roland Romeyer se serait mis en retrait dans ce dossier après ses propos polémiques et c’est Claude Puel et Jean-Luc Buisine, responsable de la cellule de recrutement de l’ASSE, qui auraient repris en main ce dossier. Les deux hommes tenteraient de boucler ce dossier et continueraient de discuter avec le FC Zamalek, qui se montrerait intransigeant. Les deux clubs se seraient mis d’accord sur la somme du transfert à savoir 5M$ (environ 4,1M€), mais pour l’instant, ça coince au niveau des modalités de paiement. La formation du Caire voudrait obtenir cette somme en un seul paiement, mais l’ASSE voudrait l’échelonner. Même si les propos de Roland Romeyer ont agacé certains membres du conseil d’administration du FC Zamalek et qu’en interne, certains refuseraient de vendre Mohamed au club du Forez, l’équipe égyptienne ne devrait pas s’opposer au départ du joueur si ses demandes sont acceptées. D’autant que l’attaquant désirerait toujours rejoindre l’Europe lors de ce mercato hivernal.

L'ASSE seule au monde dans ce dossier