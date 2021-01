Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel est prévenu pour cet attaquant de Ligue 1 !

Publié le 24 janvier 2021 à 10h30 par D.M.

A la recherche d’un attaquant lors de ce mois de janvier, l’ASSE suivrait de près la situation d’Adrian Grbic, déjà annoncé à Saint-Etienne lors du dernier mercato estival. Mais Lorient n’entend pas se séparer de son joueur comme l’a annoncé le président Loïc Fery.

La piste Mostafa Mohamed a pris du plomb dans l’aile ces derniers jours. Annoncé comme la grande priorité de l’ASSE pour renforcer le secteur offensif, le joueur de 23 ans devrait rester au FC Zamalek comme l’a annoncé une source proche du club égyptien : « La porte est fermée avec Saint-Etienne pour le transfert de Mostafa Mohamed. C'est la posture officielle du club. » Déterminés à recruter un attaquant cet hiver, les responsables stéphanois auraient donc relancé la piste Adrian Grbic. Déjà annoncé dans le viseur de l’ASSE lors du dernier mercato estival, l’attaquant est en grande difficulté à Lorient et pourrait quitter la Bretagne seulement quelques mois après son arrivée.

« Je reste confiant sur le fait qu’il jouera un rôle important dans la seconde partie de saison »