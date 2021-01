Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au Barça, on réclame une recrue pour cet hiver !

Publié le 25 janvier 2021 à 6h30 par T.M.

Avec des moyens limités, le recrutement hivernal du FC Barcelone est compliqué. Malgré tout, en Catalogne, on aimerait bien voir de nouveaux joueurs débarquer, un en particulier.

Au FC Barcelone, les caisses sont vides. Le club catalan n’est pas épargné par la crise provoqué par le coronavirus. Accusant un énorme manque à gagner, les Blaugrana ont d’ailleurs une très faible marge de manoeuvre pour recruter. Cela s’est vérifié cet été et cela est encore le cas pour cet hiver. D’ici la fin du mois de janvier, aucun joueur ne devrait d’ailleurs venir renforcer l’effectif de Ronald Koeman. Dernièrement, lors d’une réunion entre Carles Tusquets, président par intérim, et les 3 candidats au poste de président (Freixa, Font et Laporta), il a été décidé qu’aucun joueur ne serait recruté, y compris Eric Garcia, qui est pourtant l’une des grandes priorités.

On réclame Eric Garcia !