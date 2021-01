Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un coup de tonnerre à venir pour Puel ? La réponse !

Publié le 25 janvier 2021 à 20h00 par A.C. mis à jour le 25 janvier 2021 à 20h01

Claude Puel et l’ASSE ne traversent pas la meilleure des périodes et la récente défaite dans le derby face à l’OL (0-5), ne va pas arranger les choses.

Avec un effectif miné par le COVID-19 et les blessures, Claude Puel a été contraint d’aligner un effectif largement remanié face à l’Olympique Lyonnais. La jeunesse n’a finalement pas primé sur l’expérience et l’ASSE s’est largement incliné devant le grand rival. Cinq buts encaissés à domicile. La dernière fois que cela s’est produit c’était le 5 novembre 2017 et à l’époque l’ASSE avait décidé d’écarter Oscar Garcia, remplacé finalement par Julien Sablé. Un tel scénario est-il envisageable pour Puel ?

L’ASSE ne peut pas licencier Puel