Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau prétendant dans le dossier Thauvin !

Publié le 25 janvier 2021 à 18h15 par La rédaction

Alors qu'il arrive au terme de son contrat le liant à l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin devrait s'en aller en juin prochain. Certains prétendants ont déjà exprimé leur intérêt, notamment du côté de la Serie A, mais pas que...

En juin prochain, l'aventure commune entre l'Olympique de Marseille et Florian Thauvin pourrait prendre fin et pour cause, l'attaquant de 27 ans arrive au terme de son contrat et il n'a toujours pas prolongé. Une situation qui lui permet, et ce depuis le 1er janvier dernier, de librement négocier avec le club de son choix afin de préparer la suite de sa carrière. Car, même si l'OM n'entend pas laisser partir l'international français gratuitement cet été, Florian Thauvin aurait déjà pris sa décision en refusant de prolonger. Et autant dire que Thauvin intéresse quelques clubs étrangers, notamment du côté de la Serie A, où l'AC Milan serait intéressé par son profil. Mais pas que, puisqu'un prétendant venu de Premier League s'intéresserait également au joueur de l'OM.

Tottenham lorgnerait sur Thauvin !