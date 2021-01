Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aurait déniché un grand talent !

Publié le 25 janvier 2021 à 16h45 par A.C. mis à jour le 25 janvier 2021 à 16h46

Franco Tongya, qui devrait rejoindre l’Olympique de Marseille en provenance de la Juventus, semble avoir tout pour réussir.

Après avoir réglé deux problèmes qui trainaient un peu à l’Olympique de Marseille, avec l’arrivée d’un attaquant ainsi que d’un latéral droit, Pablo Longoria serait sur le point de boucler une opération totalement inattendue. Plusieurs sources en Italie comme en France ont en effet annoncé un échange entre la Juventus et l’OM, concernant Marley Aké et Franco Tongya. Ce dernier, considéré comme l’une des meilleures promesses de sa génération en Italie, devrait signer un contrat jusqu’en 2025 avec l’OM, selon TMW .

« Tongya a tout pour devenir un top-player européen dans le futur »