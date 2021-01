Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Barcelone... La bataille est rude pour Edin Dzeko !

Publié le 25 janvier 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il se serait pris le bec avec Paulo Fonseca, Edin Dzeko aurait été placé sur le marché par l'AS Rome. Malgré ses soucis avec son entraineur, le buteur bosnien ne voudrait pas quitter les Giallorossi. Toutefois, en cas de départ contraint et forcé, Edin Dzeko aurait déjà une idée bien précise de sa prochaine destination. En effet, l'attaquant de 34 ans se verrait bien rester en Italie, à moins qu'une opportunité dans un gros club étranger ne se présente, et en particulier en Espagne. Et malheureusement pour le PSG, qui serait sur les traces d'Edin Dzeko, le Real Madrid et le FC Barcelone auraient un coup à jouer sur ce dossier.

En froid avec Paulo Fonseca, Edin Dzeko ne devrait plus faire long feu à l'AS Rome. En effet, le buteur bosnien aurait été inscrit sur la liste des transferts de Giallorossi . Ce qui n'aurait pas manqué d'alarmer plusieurs écuries européennes. Selon les dernières informations de Calciomercato.it , Edin Dzeko aurait de nombreux admirateurs, et notamment le PSG, la Juventus et l'Inter. De son côté, l'attaquant de 34 ans ne voudrait pas vraiment entendre parler d'un départ car, malgré ses difficultés avec son entraineur, il souhaiterait rester à l'AS Rome. Et il l'aurait fait savoir lors d'une réunion organisée avec son nouvel agent Alessandro Lucci ce vendredi. Mais en cas de départ forcé, Edin Dzeko aurait déjà des préférences.

Le Real et le Barça en embuscade pour Edin Dzeko, mais...

Selon les informations d' Il Messaggero , Edin Dzeko voudrait rester en Italie s'il devait partir. Et il ne manquerait pas de pistes en Serie A. Toutefois, celles-ci pourraient ne pas se concrétiser. A en croire le média transalpin, la Juventus et l'Inter seraient bien décidés à recruter Edin Dzeko, mais manqueraient de solutions pour boucler cette opération. A la peine sur le plan financier, Bianconeri et Nerazzurri n'auraient qu'une seule option viable pour réussir le coup Edin Dzeko : un échange de prêts. D'une part, l'Inter pourrait mettre dans la balance Christian Eriksen puis Andrea Pinamonti. D'autre part, la Juve pourrait se servir de Federico Bernardeschi, qui intéresserait la Roma, mais l'ailier de 26 ans refuserait de quitter Turin.

...Zidane et Koeman auraient les mains liés