Mercato - PSG : Leonardo reçoit une excellente nouvelle pour Dzeko !

Publié le 24 janvier 2021 à 22h10 par A.C.

Leonardo pourrait signer un très joli coup en cette fin de mercato, puisqu’il aurait l’occasion d’attirer Edin Dzeko au PSG.

Capitaine de l’AS Roma et véritable idole des supporters, Edin Dzeko pourrait claquer la porte cet hiver. Déjà annoncé proche d’un départ l’été dernier, l’attaquant a récemment été écarté par Paulo Fonseca et les deux seraient irréconciliables. En Italie, on a annoncé que l’entourage de Dzeko aurait commencer à contacter plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain ! Pour le moment, le PSG peut déjà compter sur Mauro Icardi et Moise Kean au poste de buteur, même si l’Italien pourrait partir au terme de son prêt en juin prochain.

« Dzeko ? Nous ne sommes pas obligés de prendre un attaquant »