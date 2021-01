Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se complique sérieusement pour Longoria avec le «nouveau Messi» !

Publié le 24 janvier 2021 à 21h00 par La rédaction

À la recherche d'un joueur qui puisse combler le départ de Morgan Sanson, les dirigeants de l'Olympique de Marseille se seraient penchés sur un dossier qui s'annonce des plus compliqués.

Après avoir déjà renforcé l'effectif de l'Olympique de Marseille aux postes de latéral droit avec l'arrivée de Pol Lirola et d'attaquant de pointe avec celle d'Arkadiusz Milik, les dirigeants marseillais n'en ont pas fini avec ce mercato hivernal. Avec le départ de Kevin Strootman au Genoa et celui à venir de Morgan Sanson du côté d'Aston Villa, c'est le milieu de terrain de l'OM qui pourrait être amené à être renforcer. Pour cela, Pablo Longoria aurait déjà ciblé quelques dossiers susceptibles de convenir à ses attentes, à l'instar de Mehdi Léris (Sampdoria), d’Hamine Harit (Shalke 04) ou encore de Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund). Plus récemment, la piste menant à Thiago Almada, jeune pépite argentine du Vélez Sarsfield a également été évoquée, mais cette dernière s'annonce des plus compliquées. D'une part, parce que le club argentin demanderait 10M€ pour laisser partir Almada, comme l'a révélé ce dimanche Johnny Séverin, journaliste pour Téléfoot La Chaîne , et d'autre part parce que son départ ne serait pas à prévoir.

« Il est impossible de communiquer directement avec le joueur »