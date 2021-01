Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ, QSI... Les vérités de Matuidi sur Paris !

Publié le 24 janvier 2021 à 21h10 par D.M.

Aujourd’hui à l’Inter Miami, Blaise Matuidi garde un souvenir ému de son passage au PSG. Le milieu de terrain est revenu sur son aventure parisienne et notamment sur l’émotion ressentie lors de son départ.

Blaise Matuidi a été l’un des premiers visages du PSG version qatarie. Après quatre saisons passées à l’ASSE, le milieu de terrain décidait en 2011 de rejoindre le club parisien pour un transfert estimé à 8M€. Au sein de la capitale, l’international français deviendra un titulaire en puissance et réalisera des performances qui lui permettront d’être appelé par Didier Deschamps en équipe de France. Une aventure qui a pris fin en 2017. Courtisé par la Juventus, Blaise Matuidi a rejoint la Serie A avant de filer l’année dernière en MLS.

« J’ai toujours rêvé de porter le maillot du PSG »