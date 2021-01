Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a déjà réglé trois gros problèmes du projet McCourt !

Publié le 25 janvier 2021 à 15h30 par La rédaction

Nommé à la direction sportive de l’OM l’été dernier en lieu et place d’Andoni Zubizarreta, Pablo Longoria a hérité d’un très gros chantier pour tenter d’améliorer au mieux la situation financière du club phocéen. Et le dirigeant espagnol semble en très bonne voie après avoir fait plusieurs choix très forts en interne.

Interrogé en septembre dernier sur sa nomination au poste de directeur sporif de l’OM, Pablo Longoria avait justifié son choix : « Venir dans un club comme l’OM, avec son histoire, ses supporters, son stade, était un choix fondamental pour moi. Du moment que l’OM est venu me chercher, l’OM est devenu une priorité. Je voulais vivre un challenge comme l’OM surtout par rapport à la pression et la passion des supporters. La connexion ville-club est très importante ici », avait indiqué le dirigeant espagnol sur le site officiel de l’OM. Successeur d’Andoni Zubizarreta, Longoria affichait donc de solides ambitions pour relancer le projet McCourt, et jusqu’ici, il n’a pas déçu.

Le dossier du grand attaquant enfin réglé ?

Premier exemple frappant : le fameux cas du grand attaquant. En effet, depuis le départ de Bafétimbi Gomis à l’été 2017, l’OM a enchainé les déceptions à ce poste (Kostas Mitroglou, Mario Balotelli, Dario Benedetto), et jamais Andoni Zubizarreta n’avait réussi à trouver le profil idéal pour répondre aux attentes des supporters. Cet hiver, Pablo Longoria a frappé un grand coup avec la signature d’Arkadiusz Milik, arrivée en provenance de Naples dans le cadre d’un prêt de 18 mois avec une option d’achat quasi-obligatoire. Fort de ses performances passées avec le club italien, Milik a tout pour devenir le grand attaquant du projet McCourt à l’OM, et si l’international polonais venait à confirmer les espoirs placés en lui, il serait le symbole d’une grande victoire de Pablo Longoria.

De bonnes ventes enfin réalisées

Mais il n’y a pas que dans le recrutement que Longoria a réussi à relancer l’OM, puisque le directeur sportif espagnol parvient également à réaliser de bonnes ventes : Bouna Sarr a été cédé au Bayern Munich l’été dernier pour 10M€ et Morgan Sanson rejoint Aston Villa pour 16M€. De plus, l’OM a réussi au passage à alléger sa masse salariale avec le prêt de Kevin Strootman au Genoa. Et enfin, l’imposant contrat de Kostas Mitroglou, qui était un boulet financier pour l’OM depuis plusieurs années, a été rompu, et le buteur grec va d’ailleurs rejoindre l’Aris Salonique dans les prochaines heures. Entre l’arrivée de Milik, les belles ventes effectuées et les départs inespérés de Strootman et Mitroglou, Pablo Longoria a donc réglé plusieurs cas épineux du projet McCourt. Reste à savoir si les résultats suivront…