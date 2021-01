Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle annonce de taille sur le dossier Lingard !

Publié le 25 janvier 2021 à 15h15 par La rédaction

Tout sauf opposé à son départ, Ole Gunnar Solskjaer a évoqué l'avenir de Jesse Lingard à Manchester United, annoncé dans le viseur de l'OM.

Affirmer que Jesse Lingard n'entre pas dans les plans d'Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United reviendrait à enfoncer une porte ouverte. Alors que les Red Devils ont atteint la mi-saison, le milieu de terrain anglais n'est pas apparu une seule fois en Premier League ni en Ligue des Champions cette année. Au final, Jesse Lingard ne compte que trois matches anecdotiques avec Manchester United cette saison, répartis entre la FA Cup et la Coupe de la Ligue anglaise. Un départ semble donc inéluctable, et son entraîneur a justement confirmé cette tendance.

« Il veut jouer au football et on va devoir prendre une décision »