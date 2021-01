Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup dur en prévision avec Florian Thauvin ?

Publié le 25 janvier 2021 à 17h10 par La rédaction

Alors que son contrat avec l'OM prend fin en juin prochain, Florian Thauvin devrait s'en aller sans la moindre contrepartie, d'autant plus que l'AC Milan a déjà les yeux rivés sur lui.

Florian Thauvin dispute-t-il ses derniers matches sous les couleurs de l'OM ? La question prend de plus en plus de sens au fur et à mesure que la saison avance : l'international français n'a toujours pas prolongé son contrat avec Marseille, qui expire en juin prochain. Florian Thauvin se retrouve d'ores et déjà libre de s'engager avec l'équipe de son choix en vue de la saison à venir. Il pourrait d'ailleurs prendre le chemin de la Serie A, étant donné qu'il aurait les faveurs de l'AC Milan.

Un départ dès cet hiver ?