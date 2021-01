Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel reçoit un terrible message pour Mostafa Mohamed !

Publié le 25 janvier 2021 à 16h10 par T.M.

Voulant se renforcer offensivement avec l’arrivée de Mostafa Mohamed à l’ASSE, Claude Puel doit toutefois faire une croix sur le buteur de Zamalek. Explications.

Dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal, Claude Puel espère toujours recruter un attaquant. Et l’objectif de l’entraîneur de l’ASSE est clair, il se nomme Mostafa Mohamed, actuel attaquant du club égyptien de Zamalek. Depuis plusieurs jours, les deux clubs négocient, mais comme le10sport.com vous l’avait révélé, les négociations ont pris du plomb dans l’aile et certaines tensions sont même apparues entre les deux clubs suite à des propos de Roland Romeyer. Mais alors que l’ASSE gardait espoir de réussir à attirer Mostafa Mohamed, la direction de Zamalek est venu doucher les envies des Stéphanois.

La porte est fermée à double tour pour l’ASSE !