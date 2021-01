Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le dossier Mostafa Mohamed est au point mort !

Publié le 25 janvier 2021 à 7h00 par La rédaction

Depuis près d'un mois maintenant, l'AS Saint-Étienne tente de s'attacher les services de Mostafa Mohamed. Mais après de multiples rebondissements, la situation n'avance pas en la faveur des Verts.

Du côté de l'AS Saint-Étienne, la volonté de renforcer l'effectif est claire, mais les dirigeants stéphanois peinent à y parvenir. Depuis l'ouverture du mercato hivernal et comme annoncé par le 10 Sport le 28 décembre, l'ASSE se bat dans un feuilleton Mostafa Mohamed riche en rebondissements. À tel point que le club du FC Zamalek a même publié, le 15 janvier dernier un communiqué dans lequel il a annoncé mettre un terme aux négociations engagées avec les Verts au sujet du transfert de l’attaquant égyptien. Un épilogue prématuré qui a fait suite à la sortie médiatique de Roland Romeyer, président du directoire de l’ASSE. De quoi compromettre l'avancée de ce dossier ? Pas totalement au final puisque l'ASSE n'aurait pas dit son dernier mot et surveillerait toujours Mostafa Mohamed de près, lui qui aimerait quitter Zamalek pour un club européen. Pour autant, Saint-Étienne ne parvient toujours pas à boucler ce dossier, qui ne cesse de stagner.

Pour Zamalek, seul un transfert est envisageable !

Selon les dernières informations de Manu Lonjon, rien n'avancerait dans le feuilleton Mostafa Mohamed. Que ce soit pour l'AS Saint-Étienne ou même pour Galatasaray, autre prétendant distancé par des problèmes financiers, mais qui ne lâcherait pas l'affaire pour autant. La situation serait donc au point mort puisque le club de Zamalek aurait besoin de trésorerie et exigerait un transfert pour pouvoir récupérer de l'argent. L'option d'un prêt avec option d'achat n'est donc pas envisagée, ce qui n'arrange en rien l'ASSE, qui peine toujours autant à boucler ce dossier.