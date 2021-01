Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Tuchel justifie son nouveau choix de carrière !

Publié le 26 janvier 2021 à 10h15 par G.d.S.S.

Limogé cet hiver par le PSG, Thomas Tuchel serait sur le point d’être nommé sur le banc de Chelsea. Un choix qui s’explique très simplement à en croire l’entourage du technicien allemand.

Le 24 décembre dernier, la nouvelle avait fait l’effet d’une petite bombe alors que le PSG avait écrasé Strasbourg la veille en championnat (4-0) : Thomas Tuchel a été convoqué par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo dans la nuit pour se voir signifier son licenciement du club de la capitale, alors que son contrat initial courait jusqu’en juin 2021. Mais l’entraîneur allemand ne va pas mettre longtemps à rebondir, puisqu’il est annoncé tout proche de Chelsea dans les prochaines heures pour venir succéder à Frank Lampard. Un choix qui s’explique simplement…

« Le seul club à le faire replonger de suite dans le bain »