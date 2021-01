Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel va rendre un grand service à QSI !

Publié le 26 janvier 2021 à 4h30 par A.M.

Suite au licenciement de Frank Lampard, Thomas Tuchel va prendre sa succession sur le banc de Chelsea. Une excellente nouvelle pour le PSG. Explications.

Quelques semaines après son licenciement du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel va déjà rebondir. En effet, le technicien va prendre la succession de Frank Lampard sur le banc de Chelsea, le technicien anglais ayant été démis de ses fonctions ce lundi. Comme révélé par le10sport.com, Thomas Tuchel était en discussions avec Chelsea depuis plusieurs jours déjà. Une bonne nouvelle pour l'Allemand, mais aussi pour le PSG.

Le PSG ne paiera plus le salaire de Tuchel

Et pour cause, comme Abdellah Boulma le révélait récemment, Leonardo et Thomas Tuchel étaient tombés d'accord afin que le PSG continue à verser son salaire au technicien allemand jusqu'à ce qu'il retrouve un club. Cela permet au club parisien d'éviter de payer les indemnités de licenciement en une seule fois alors qu'il restait 6 mois de contrat à Thomas Tuchel. Mais comme l'Allemand a déjà retrouvé un club, le PSG n'a plus à lui payer son salaire et peut définitivement tourner la page.