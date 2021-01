Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un cadre de Villas-Boas très courtisé à l’étranger ?

Publié le 26 janvier 2021 à 10h10 par G.d.S.S.

Alors que sa prolongation de contrat serait au point mort à l’OM, Jordan Amavi se dirige vers un départ libre en fin de saison. Et plusieurs écuries étrangères, principalement en Premier League, envisagent de recruter le latéral gauche.

Jordan Amavi et l’OM, c’est bientôt la fin ? L’Equipe a révélé que les discussions entre Pablo Longoria et les représentants du latéral gauche de 26 ans seraient au point mort, et Amavi devrait donc quitter gratuitement le club phocéen à l’issue de la saison. Comme pour Florian Thauvin, l’OM s’apprête donc à perdre un élément majeur du onze d’André Villas-Boas, qui était également l’un des premiers éléments à rejoindre projet McCourt à l’été 2017. Mais où va rebondir Amavi la saison prochaine ?

Crystal Palace et Naples au taquet pour Amavi