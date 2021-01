Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau coup dur pour le projet McCourt en plus de Thauvin !

Publié le 26 janvier 2021 à 9h00 par G.d.S.S.

Tout comme Florian Thauvin, Jordan Amavi arrivera en fin de contrat avec l’OM à l’issue de la saison. Et le latéral gauche devrait lui aussi quitter le club phocéen gratuitement…

Ce n’est plus un secret pour personne, Florian Thauvin ne devrait pas prolonger son contrat avec l’OM d’ici le mois de juin prochain, et l’international français aura donc tout loisir de choisir librement sa future destination avec une grosse prime à signature. Mais qu’en est-il de Jordan Amavi, autre élément majeur de l’OM depuis le début du projet McCourt et qui arrive également en fin de contrat ' : « Il y a plusieurs envies. Je suis très bien à Marseille. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, je ne sais pas vraiment. Peut-être que je ne serai plus ici. On va voir comment tout cela avance », confiait le latéral gauche de l’OM mi-janvier dans les colonnes de France Football. Et la tendance semble désormais très claire dans ce dossier…

Amavi devrait partir libre en fin de saison