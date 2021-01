Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo dégaine une offre dans ce dossier brûlant !

Publié le 26 janvier 2021 à 8h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria pourrait partir libre à l'issue de la saison. Mais le PSG compte bien éviter cela et lui aurait transmis une offre pour prolonger.

Leonardo est bien décidé à ne pas reproduire les mêmes erreurs. En effet, l'été dernier le PSG a laissé filer plusieurs joueurs dont le contrat arrivait à échéance. C'est ainsi que Thomas Meunier, Eric Maxim Choupo-Moting, Edinson Cavani ou encore Thiago Silva sont partis libres. Et Leonardo n'a pas l'intention de perdre une nouvelle fois plusieurs joueurs gratuitement. Mais la menace est importante puisque certains parisiens voient leur contrat arriver à échéance le 30 juin prochain. C'est le cas de Juan Bernat, Julian Draxler ou encore Angel Di Maria.

Le PSG transmet une offre à Di Maria