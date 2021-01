Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas aurait été renvoyé par cet ancien président !

Publié le 26 janvier 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’André Villas-Boas a récemment annoncé avoir présenté sa démission à l’OM, Christophe Bouchet estime que Jacques-Henri Eyraud aurait dû se séparer de l’entraîneur portugais.

La semaine passée, en conférence de presse, André Villas-Boas avait fait une annonce retentissante en indiquant qu’il avait voulu claquer la porte de l’OM : « Si j’ai proposé ma démission ? La semaine dernière, oui, pas aujourd'hui. Ma place est à la disposition de la direction. Je reste à leur disposition, pas de problème », confiait l’entraîneur portugais. Une révélation qui n’a pas manqué de faire réagir les observateurs, et l’ancien président de l’OM Christophe Bouchet a d’ailleurs indiqué dans les colonnes du Parisien que Jacques-Henri Eyraud n’aurait pas dû conserver Villas-Boas.

« Le message envoyé est désastreux »