Mercato - OM : Valverde, Villas-Boas... Un énorme coup de bluff ?

Publié le 25 janvier 2021 à 20h10 par A.C.

En Espagne, on a récemment annoncé Ernesto Valverde tout proche de l’OM, où il prendrait la place d’André Villas-Boas.

C’est une information qui est tombée il y a seulement quelques jours, en Espagne. Miguel Ángel Román, journaliste sur Movistar , a annoncé que l’Olympique de Marseille aurait décidé de se séparer d’André Villas-Boas après la défaite face à l’AS Monaco (3-1). Il est même allé plus loin, en annonçant que l’OM aurait déjà son remplaçant, avec Ernesto Valverde. Pour rappel, l’Espagnol est libre depuis son départ du FC Barcelone en janvier 2020.

Valverde pas intéressé par l’OM