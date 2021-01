Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de tonnerre prend forme pour Thauvin !

Publié le 26 janvier 2021 à 9h10 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin devrait bel et bien quitter l'OM à l'issue de la saison afin de tenter une nouvelle aventure à l'étranger.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com dès le 9 mars, l'hypothèse d'un départ libre pour Florian Thauvin prend de l'ampleur. En fin de contrat en juin prochain, l'international français n'a toujours pas prolonge son bail, et malgré le forcing de Pablo Longoria, tout laisse penser que l'ancien joueur de Newcastle quittera l'OM à l'issue de la saison. Un gros manque à gagner pour le club phocéen qui semble toutefois avoir rendu les armes dans ce dossier.

Thauvin va quitter l'OM... et la Ligue 1