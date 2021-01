Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La date du départ de Villas-Boas déjà connue ?

Publié le 26 janvier 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ à l’OM ces derniers jours, André Villas-Boas pourrait finalement être conservé jusqu’en fin de saison.

Alors que l’OM enchaine les mauvais résultats (trois défaites consécutives en Ligue 1 face à Nîmes, le RC Lens et l’AS Monaco), André Villas-Boas doit également gérer des soucis en interne. En effet, l’entraîneur portugais a reconnu publiquement le malaise entre Florian Thauvin et Dimitri Payet, mais son propre cas est encore loin d’être réglé. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Villas-Boas a récemment indiqué qu’il avait songé à démissionner. Mais sa direction aurait déjà tranché à ce sujet…

Villas-Boas gardé jusqu’à l’été prochain ?

Selon les dernières tendances, confirmées lundi par La Provence, l’avenir d’André Villas-Boas sur le banc de l'OM ne serait pas au cœur des préoccupations actuelles des dirigeants phocéens, d’autant que limoger le technicien portugais et son staff coûterait entre 4 et 5M€ à Frank McCourt. Du coup, l’OM devrait attendre la fin de son contrat en juin prochain pour s’en séparer…