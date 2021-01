Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme manœuvre de Frank McCourt avec Eyraud et Villas-Boas ?

Publié le 25 janvier 2021 à 19h00 par La rédaction

Alors que le divorce entre Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas semble consommé à l'OM, Frank McCourt tente par tous les moyens de raviver la flamme entre les deux hommes.

La crise interne à l'OM prendrait-elle le pas sur la crise sportive ? À la peine en Ligue 1 avec trois revers de rang et une sixième place peu enviable, Marseille voit son avenir prendre une tournure très incertaine pour les mois à venir. André Villas-Boas, l'entraîneur du club phocéen depuis maintenant deux ans, voit son contrat arriver à son terme à l'issue de la saison, et rien n'indique qu'il sera renouvelé passé le mois de juin. Pire encore, certaines rumeurs laissent entendre que le technicien portugais n'ira pas au bout de son engagement avec l'OM, la faute à de mauvais résultats et à une relation de plus en plus délicate avec son président, Jacques-Henri Eyraud...

Une relation sauvée par Frank McCourt ?