OM - Malaise : Villas-Boas cherche l’un de ses grands ennemis à l’OM !

Publié le 25 janvier 2021 à 6h00 par T.M.

Ce samedi, après la défaite face à l’AS Monaco, André Villas-Boas était remonté. Et l’entraîneur de l’OM avait notamment une cible en particulier dans la collimateur.

Rien ne va plus à l’OM ! En effet, les hommes d’André Villas-Boas viennent d’enchainer 3 défaites consécutives en Ligue 1. Des points perdus qui ont fait plonger le club phocéen en pleine crise. Ce samedi, la défaite contre l’AS Monaco n’a donc rien arrangé à la situation de l’OM. Pourtant, en interne, on a tenté de remédier à cela. Le week-end dernier, suite au revers face à Nîmes, des choses avaient été dîtes en interne afin de mettre les choses à plat. Comme l’avait révélé RMC , Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM, avait piqué une énorme colère, poussant de gros coups de gueule pour tenter de faire réagir ses joueurs.

« Une fuite que j’essaie de trouver »