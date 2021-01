Foot - OM

OM - Malaise : L’énorme mea culpa d’Alvaro Gonzalez !

Publié le 24 janvier 2021 à 13h15 par T.M.

Suite à la nouvelle défaite de l’OM ce samedi face à l’AS Monaco, Alvaro Gonzalez a fait passer un message fort, notamment vis-à-vis des supporters phocéens.

Concrétisant son bon début de match grâce à un but de Nemanja Radonjic, l’OM pensait peut-être enfin sortir de la spirale négative en s’imposant face à l’AS Monaco. Toutefois, par la suite, ça s’est gâté pour les hommes d’André Villas-Boas. En effet, au terme des 90 minutes de jeu, l’OM s’est finalement incliné en Principauté (3-1). Une défaite qui précipite un peu plus les Phocéens dans la crise. Forcément, au coup de sifflet final, les têtes étaient basses dans les rangs marseillais et au moment de se présenter au micro de Canal+ , Alvaro Gonzalez a notamment eu une pensée pour les supporters de l’OM.

« Les supporters méritent beaucoup plus de nous »